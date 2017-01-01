В Міноборони повідомили, що пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю приборкана

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Зараз в Балаклії відбувається ліквідація наслідків пожежі

Пожежа в Балаклії припинена повністю, наразі ліквідовують її наслідки.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Ігор Павловський під час брифінгу керівництва штабу з питань ліквідації наслідків вибухів у Балаклії.

«Пожежа припинена на арсеналі повністю, зараз відбувається ліквідація наслідків пожежі, що стосується збитку, який на сьогодні, - ми тільки зранку припинили гасіння пожежі, я зауважував, що проробляємо проходи до сховищ, до всього, щоб провести нормальну інвентаризацію, порахувати, вийти на ті показники, які ми сьогодні маємо у зв’язку із цим лихом», - сказав Павловський.

Раніше повіідомлялося, що Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи активізував механізм залучення допомоги для гуманітарного розмінування в Балаклії.

Раніше повіідомлялося, що Україна звернулася до НАТО по допомогу через Балаклію.

Раніше повідомлялося, що жителі Балаклії почали повертатися в місто.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

В четвер ввечері інтенсивність вибухів на арсеналі зменшилася.

У п'ятницю, 24 березня, вранці сили інженерно-саперних підрозділів Збройних сил України розпочали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, та перебувають в готовності до розмінування території складів.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині





Джерело: 112 Україна