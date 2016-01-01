В міноборони РФ не відкидають версію теракту на борту Ту-154

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Ту-154

В міноборони РФ зазначили, що теракт – це не обов’язково вибух, на літак міг бути «якийсь механічний вплив»

Керівник Служби безпеки польотів авіації Збройних сил Росії Сергій Байнетов заявляє, що згідно з попередніми висновками експертів, вибуху на борту військового літака Ту-154, що розбився 25 грудня, не було. Він сказав про це, звітуючи про роботу урядової комісії з розслідування результатів катастрофи.

Слідство на даний час розглядає сім версій замість 15, які були спочатку, додав Байнетов. За його словами, серед версій авіакатастрофи над Чорним морем залишається теракт. Як заявив Байнетов, теракт – це не обов’язково вибух, на літак міг бути «якийсь механічний вплив».

Як заявив міністр транспорту Росії Максим Соколов, техніка на борту літака Ту-154 працювала нештатно.

Байнетов повідомив, що командир екіпажу Роман Волков перед катастрофою встиг доповісти диспетчерам про нештатну ситуацію.

Крім того, чиновники підтвердили інформацію про закінчення початкової стадії пошукової операції, підкресливши, що пошуки продовжаться.

Соколов заявив, що на перший план виходить робота з упізнання тіл загиблих.

Перший заступник міністра охорони здоров’я Ігор Каграманян заявив, що для цих цілей вже зібрані біологічні матеріали всіх родичів жертв авіакатастрофи. Він зазначив, що їм надають цілодобову психологічну допомогу.

Також комісія підтвердила, що польоти Ту-154 припинені, але цей літак не буде виводитися з експлуатації.

Нагадаємо, третій бортовий самописець російського літака Ту-154, що зазнав катастрофи, виявився зруйнованим.

Раніше повідомлялося, що на поверхню підняли 19 тіл загиблих у катастрофі.

Крім того всі основні фрагменти літака підняли на поверхню.

Як відомо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Джерело: Радіо Свобода