В Міноборони запевнили, що бойовики повернули тіла усіх бійців, які загинули на Світлодарській дузі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В МОУ повідомили, що усі тіла були повернуті в результаті серії обмінів

У Міністерстві оборони заявили, що Україні повернули тіла усіх загиблих військових в результаті нападу бойовиків на Світлодарській дузі.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Віл’єн Підгорний під час брифінгу на тему: «Російська агресія на сході України». Він нагадав, що з 18 по 22 грудня у Донецькому секторі в районі Світлодарська продовжувалися активні зіткнення та перестрілки.

«Підтримувані Росією бойовики декілька разів здійснили спробу захопити українські позиції, застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння, в тому числі міномети та артилерійські системи. Українські війська були змушені вживати відповідних заходів у відповідь, щоб зупинити вогонь супротивника та захистити життя військовослужбовців та цивільних, які все ще живуть у селі Луганське», - сказав Підгорний.

Він повідомив, що «під час бойових дій бойовики захопили тіла трьох українських солдатів».

«Усі тіла були повернуті в результаті серії обмінів. Останній обмін відбувся учора. Два тіла було повернуто під час обміну, який відбувся в місті Щастя у Луганському секторі. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ спостерігала за процесом», - повідомив Підгорний.

Також речник Міноборони зауважив, що українські військові повернули контроль над селищем Новолуганське, яке повинно було знаходитися під контролем уряду України відповідно до Мінських угод, але перебувало у буферній зоні. Підгорний повідомив, що українські військовослужбовці встановили свої позиції на південних околицях селища, що сприятиме у подальшому доставленню гуманітарної допомоги місцевому населенню та оптимізує процес проходження через блокпости.

При цьому він зауважив, що бойовики продовжували вести мінометні обстріли по позиціях ЗСУ поблизу селища. За даними Міноборони, з 18 по 23 грудня під час бойових дій на Світлодарській дузі загинуло 8 українських військовослужбовців.