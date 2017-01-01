В Мін’юсті вважають, що Білорусь заграє з Росією через «паспорти «Л/ДНР»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталія Севостьянова

Наталія Севостьянова вважає, що в діях офіційного Мінська більше політики, ніж права

Дозвіл на в'їзд у Білорусь за документами, виданими так званими «ЛНР» і «ДНР», є заграванням Мінська з Москвою. Про це в ефірі каналу «112 Україна» заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова.

«Ми розуміємо, що тут більше політики, ніж права. У Білорусі складна політична ситуація вже не перший рік, останнім часом бачимо загравання з РФ і ось результати. З одного боку йде заява, де ми говоримо, що це дійсно самопроголошені республіки і ми не визнаємо документи, але, в принципі, щоб підіграти Росії, залишаємо за собою можливість в індивідуальному порядку регулювати можливість перетину кордону. Це неможливо і нецивілізовано з юридичної точки зору. Тому що ми розуміємо, що жодна країна світу не дозволить перетинати свій кордон в режимі, коли прикордонник вирішує, яка в тебе життєва ситуація», - вважає Севостьянова.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що він впевнений, що Олександр Лукашенко не дозволить використовувати територію своєї держави для недружніх дій по відношенню до української держави.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними «документи», що посвідчують особу, а також «реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями «ДНР» і «ЛНР».

Низка країн вже засудили дії Російської Федерації.