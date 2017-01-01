В моргах Луганська готують до відправки в РФ сім трупів російських найманців

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В районі Бахмутськой траси в результаті снайперської дуелі знищений снайпер з числа російських найманців

У моргах Луганська підготовлено до відправки в РФ 7 трупів російських військовослужбовців і найманців, загиблих за минулі п'ять діб («вантаж 200»). Про це у себе на сторінці у Facebook написав лідер «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук.

«В районі Бахмутськой траси, висоти 195,3, в результаті снайперської дуелі знищений снайпер з числа російських найманців Шаріфуллін Рафаель Зуфарович (прибув з міста Ульяновська, РФ). Снайперська дуель між групою російських снайперів і снайперської парою одного з підрозділів ЗСУ тривала протягом півтори доби», - зазначив Тимчук.

Як повідомлялось, у «міністерстві держбезпеки» «ДНР» вкрай занепокоєні через «загрозливий рівень несвідомості» учнів шкіл та інших навчальних закладів Донецька стосовно «військово-патріотичного виховання».