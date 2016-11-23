В московській церкві пояснили, чого олігархи табунами їздять на Афон

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Свята гора Афон

На Афон треба їхати за духовним здобутком, а не для того, щоб визначити, чи заберуть завод і чи не посадять, - Драбинко

Українські олігархи їздять на Афон, аби старці помолилися за їх бізнес. Про це розповів митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко) під час інтерв’ю «Главкому».

«Афон – це розкручений бренд, туди треба їхати за духовним здобутком, напитися духовності, а не для того, щоб визначити, чи заберуть у мене завод, чи посадять мене. Чи ви там помоліться, щоб у мене бізнес не відібрали. Хто їздить? Їздять усі. Але круті їздять частіше, бо в них грошей більше. Але що може той старець порадити? Він же не знає деталей тих справ, про які у нього питають», - зазначив Драбинко.

За словами Драбинка, монахи на Афоні сьогодні більше переймаються тим фактом, що українські олігархи зачастили до них. «Наші туди їздять і тримають їх за горло. Давайте, мовляв, пророкуйте нам, що буде там, а що буде там. Так, вони люди набагато духовно чистіші за нас, але ніколи не треба забувати, що попри це, вони все-таки люди, а не святі», - наголосив митрополит Олександр.

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