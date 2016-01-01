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    У Москві в посольстві помер іракський дипломат

    • 26 Грудня, 15:01
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    Тіло знайшли вранці в одному з кабінетів будівлі дипломатичного представництва

    В будівлі посольства Іраку в Москві помер 46-річний іракський дипломат, передає ТАСС.

    Як зазначає видання, представник Головного слідчого управління (ГСУ) СК РФ по Москві Юлія Іванова повідомила, що в понеділок вранці в одному з кабінетів у будівлі посольства Іраку, розташованого на Погодінській вулиці в Москві, було виявлено тіло 46-річного дипломата.

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    «При візуальному огляді на тілі чоловіка ознак насильницької смерті не виявлено», – зазначила вона.

    Слідчими органами ГСУ СК РФ по Москві організовано проведення дослідчої перевірки.

    «Наразі проводиться комплекс перевірочних заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин події», – наголосила Іванова.

    Нагадаємо, 20 грудня начальника одного з відділів МЗС РФ було знайдено застреленим у Москві.

     

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