В Мосулі загинула журналістка курдського телеканалу (ФОТО)

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Журналістка курдського телеканалу Іраку Rudaw Шифа Джерді, яка загинула в Мосулі

Журналістка Шифа Джерді загинула в результаті вибуху придорожньої бомби

У суботу, 25 лютого, в результаті вибуху придорожньої бомби під час бойових дій між урядовими військами і бойовиками угруповання «Ісламська держава» в Мосулі загинула журналістка курдського телеканалу Іраку Rudaw Шифа Джерді.

Як йдеться в заяві телеканалу, в якому працювала 30-річна жінка-репортер, вона загинула на околиці Мосула. Також поранень зазнав оператор Мустафа Юніс, які був разом з нею.

Джерді висвітлювала події довкола наступу урядових іракських сил на Мосул.

Крім того, кілька журналістів були поранені в ході операції в Мосулі. У жовтні тут загинув іракський тележурналіст Алі Рейсен.

Ірак є одним найнебезпечніших місць для роботи журналістів у світі.

Згідно з рейтингом журналістської правозахисної групи «Репортери без кордонів», Ірак посів 158-ме місце зі 180 країн у всесвітньому індексі свободи преси за минулий рік.