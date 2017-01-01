В МОЗ б’ють на сполох: хворим на ВІЛ у Криму загрожують серйозні наслідки

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Лікування хворих на ВІЛ

Для хворих на ВІЛ у Криму можуть бути серйозні наслідки через зміну схеми лікування

Після початку окупації Криму було призупинено всі програми лікування хворих на ВІЛ/СНІД за кошти Глобального фонд і почалося лікування за російським протоколом. Це може мати серйозні наслідки для хворих. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказала директорка Центру громадського здоров’я Наталія Нізова.

«У нас є часткова інформація від пацієнтів, які виїхали з Криму: після початку окупації там було призупинено всі програми лікування за кошти Глобального фонду. Сьогодні там лікують за російським протоколом, і більша частина ліків – російського виробництва. Тож для хворих на ВІЛ у Криму можуть бути серйозні наслідки через зміну схеми лікування», - заявила вона.

Нізова пояснила, що сам факт зміни схеми лікування з однієї на іншу без медичних вказівок – привід, щоб організм людини зреагував не дуже добре.

«До того ж за рахунок порушення чіткого циклу поставок ліків, як нам відомо, були випадки переривання лікування, а це теж дуже погано впливає на організм, швидко наростають побічні ефекти, інші ускладнення», - розповіла експерт.

«Я вже не кажу про пацієнтів, які перебували на замісній терапії (суть замісної терапіїполягає в наступному: якщо людина не хоче приймати наркотики, але не може зупинитися, замість них наркоману дають ліки опіоїди - синтетичні препарати тривалої дії, по впливу на організм подібні морфіну, кодеїну та інших опіатів, але на відміну від них не викликають «кайфу». - «Главком»). Ці програми повністю зупинені в Криму. Частина пацієнтів повернулася до вживання вуличних наркотиків, частина була залучена до так званих реабілітаційних центрів, де застосовують психосоціальні методи реабілітації, які не завжди є ефективними для наркоспоживачів із великим стажем, які, тим більше, вже і не є прихильними до лікування ВІЛ-інфекції», - додала Нізова.