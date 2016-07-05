В МОЗ пояснили, звідки взявся норматив про те, що шлях до лікарні може складати 60 хвилин

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За 60 хвилин людина має отримати відповідну інтенсивну терапію - це світовий визнаний стандарт, зазначили у МОЗ

Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк в інтерв'ю «Главкому» розповів, що мета МОЗ уніфікувати доступ до медпослуг, щоб кожна людина в кожній точці країни знала, що протягом години її довезуть туди, де буде нормальна послуга з інтенсивного лікування.

Ковтонюк заявив, що в деяких регіонах, в тому числі, через проблеми з дорогами шлях до лікарні не завжди займатиме менше 60 хвилин.

«Проблеми з дотриманням цієї норми можуть бути тільки в гірській місцевості Закарпатської чи Івано-Франківської областей. Або в інших випадках причиною затримки можуть бути тільки погані дороги. Але дороги - це частина реформи. Дороги також входять в план розвитку госпітального округу», - розповів заступник міністра охорони здоров’я.

Він пояснив, чому МОЗ орієнтується на те, що шлях до лікарні може складати 60 хвилин.

«Чому ми орієнтуємося на 60 хвилин? Це так званий золотий стандарт при серцево-судинних хворобах, при інфаркті і інсульті. За 60 хвилин людина має отримати відповідну інтенсивну терапію - це світовий визнаний стандарт. Наша мета - уніфікувати доступ до медпослуг, щоб кожна людина в кожній точці країни знала, що протягом години її довезуть туди, де буде нормальна послуга з інтенсивного лікування», - сказав Ковтонюк.

За його словами, госпітальні округи - це інструмент для впорядкування мережі швидкої допомоги.

«Швидка допомога - це не тільки автомобіль. Більше значення має те, куди автомобіль вас привозить. Зараз це проблема. Бо людину можуть привезти до лікарні, де їй не можуть допомогти, а час буде втрачений. У разі ж формування госпітальних округів у швидкої не буде сумніву в тому, куди везти пацієнта, чи питань щодо того, у якій лікарні є якісна послуга. Госпітальні округи - це величезна частина реформи екстреної медичної допомоги в частині відділень інтенсивної терапії», - розповів заступник міністра охорони здоров’я.