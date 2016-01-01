В МОЗ розповіли, які ліки будуть безкоштовними для українців

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В міністерстві оголосили громадське обговорення Національного переліку лікарських засобів, воно триватиме 30 днів

Міністерство охорони здоров'я оголосило про початок обговорення Національного переліку основних лікарських засобів, препарати з якого на госпітальному етапі пацієнти отримуватимуть безкоштовно.

«Національний перелік лікарських засобів визначає перелік життєво важливих препаратів, яких потребують пацієнти України та які є частиною національної політики щодо лікарських засобів», – зазначила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час брифінгу 29 грудня.

На госпітальному етапі ліки із Національного переліку пацієнти будуть отримувати безкоштовно, а на амбулаторному препарати будуть включені до програми реімбурсації.

За потреби, препарати, які не потраплять до переліку, будуть закуповуватися за державні кошти, заощаджені після закупівель ліків із Нацпереліку.

«Зараз ми оголошуємо громадське обговорення Національного переліку лікарських засобів, воно триватиме 30 днів», – повідомила Супрун.

Після затвердження переліку, МОЗ прийматиме від виробників ліків та організацій пацієнтів заявки для постійного перегляду цього реєстру.

Заступник Супрун, який займається упорядкуванням реєстру, Роман Ілик зауважив, що у чинному національному переліку є більше 1000 найменувань лікарських засобів, у тому реєстрі, який обговорюється їх – 345.

265 із них – основні лікарські засоби, які будуть використовуватися для лікування хворих. До сотні із переліку 345 є засобами, призначеними для лікування специфічних захворювань.

«Із 1000 препаратів, які закуповують коштом держбюджету є, так звані, екзотичні засоби, що містять кров тварин, плавники акули, у складі таких препаратів немає діючої речовини, вони не мають міжнародної непатентованої назви. Ми не можемо собі дозволити закупівлю таких ліків, це надто дорого, і з боку держави є марнотратством», – заявив Ілик.

Голова експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ Олександра Олещук розповіла, що Національний перелік, який рекомендували МОЗ, створювався на основі чинного міжнародного реєстру ВООЗ.

«Дуже важливо враховувати не тільки клінічну ефективність, а й здатність держави оплачувати препарати – фармакоекономічну доцільність їхнього включення у національний перелік», – наголосила Олещук.

Раніше також повідомлялося, що МОЗ вимагатиме від лікарів дотримуватися клінічних протоколів, а пацієнт, який сумнівається у призначених лікарем препаратах, може звернутися на гарячу лінію міністерства.

«Будуть вимоги до лікарів, за якими вони повинні лікувати. У них пояснюватиметься, які є специфічні захворювання, які діагностичні тести мають пройти пацієнти і що лікарі мають виписувати», – розповіла Супрун.

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Джерело: Українська правда