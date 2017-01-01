У МЗС Білорусі обурені через введення Росією прикордонної зони

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Росія не попередила республіку про своє рішення встановити прикордонну зону

Білоруська сторона висловила заклопотаність у зв'язку з введенням російською владою прикордонної зони між двома країнами.

Про це інформує прес-служба міністерства закордонних справ Білорусі.

«По-перше, всупереч усім існуючим домовленостям, що регулюють охорону державних кордонів двох країн і порядок їхнього перетину, російська сторона прийняла рішення про встановлення прикордонної зони на кордоні з Білоруссю без попереднього повідомлення», – сказала офіційний представник білоруського зовнішньополітичного відомства Марія Ваньшина.

Вона також зауважила, що аналогічна ситуація склалася на початку 2016 року, коли було обмежено в'їзд громадян третіх країн через кордон двох країн.

«По-друге, у багатьох складається враження, що ці дії ведуть до відновлення повноцінного контролю на білорусько-російському кордоні, скасованого понад 20 років тому. А це суперечить цілій низці існуючих домовленостей, що передбачають базовий принцип відкритості кордонів між Білоруссю і Росією», – додала вона.

Ваньшина також наголосила, що така нескоординованість дій «викликає справедливі питання», а також нагадала, що ця ініціатива походить не з боку керівництва Білорусі.

Нагадаємо, 1 лютого ФСБ Росії наказала ввести режим прикордонної зони вздовж російсько-білоруського кордону.

Як повідомляють ЗМІ, Білорусь планує вийти зі складу Євразійського економічного союзу (ЄврАзЕС) і з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).