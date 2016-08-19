В МЗС нагадали українцям про небезпеку перебування в Лівії

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Одним із нещодавніх випадків був арешт та ув’язнення українського медичного працівника місцевими «правоохоронними органами»

Міністерство закордонних справ України нагадало про свої неодноразові попередження українським громадянам про небезпеку поїздок до Лівії та необхідність залишити територію цієї країни, безпекова ситуація в якій, як попереджають у Києві, наразі залишається вкрай небезпечною.

«Попередження МЗС були адресовані передусім українським медичним працівникам, які продовжували працевлаштовуватися в лівійських медичних закладах. МЗС застерігало, що в більшості випадків контракти, які укладаються з українськими медиками, кардинально відрізняються від реальних умов роботи, насамперед – у питаннях особистої безпеки, оплати праці та повернення в Україну», – мовиться в повідомленні департаменту консульської служби МЗС у фейсбуці.

Українські дипломати навели приклад: «Одним із нещодавніх випадків був арешт та ув’язнення українського медичного працівника місцевими «правоохоронними органами» за надуманим звинуваченням. Насправді ж керівник лівійського медичного закладу, в якому працював наш співвітчизник, схиляв його таким чином до укладання нового контракту в ситуації, коли українець наполягав на здійсненні з ним остаточного розрахунку та поверненні на Батьківщину. Лише завдяки оперативному втручанню посольства України в Тунісі українського лікаря було звільнено з-під варти».

«Вкотре наголошуємо на необхідності утриматися від поїздок до Лівії з огляду на серйозну небезпеку та неспроможність лівійських органів влади гарантувати безпеку і правопорядок на всій території країни. Нагадуємо також про обмежені можливості консульського захисту в разі потрапляння українських громадян у надзвичайні ситуації на території Лівії, оскільки українська дипломатична установа дислокована в Тунісі», – наголосили в міністерстві.