В МЗС прокоментували рішення російського суду щодо арешту Яценюка

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Арсеній Яценюк Фото: Reuters

Звинувачення на адресу Яценюка з боку РФ є абсурдними і не мають нічого спільного ні з реальністю, ні зі здоровим глуздом, наголосили в Міністерстві

Міністерство закордонних справ України висловлює своє обурення рішенням щодо заочного засудження українського політичного діяча Арсенія Яценюка (прем’єр-міністра України у 2014-2016 рр.) у зв’язку з тим, що «він 21 лютого 2017 року був оголошений російською стороною у міжнародний розшук». Про це йдеться в заяві Міністерства.

Злокрема, наголошено, що звинувачення на адресу Яценюка з боку РФ є абсурдними і не мають нічого спільного ні з реальністю, ні зі здоровим глуздом.

«Натомість, це чергове свідчення повної деградації російської державної системи, яка перетворила правосуддя на слухняний інструмент юридичного виправдання російської агресії проти України, у тому числі шляхом переслідувань українських політичних діячів та пересічних українців, десятки яких незаконно утримуються у російських в’язницях», - йдеться у повідомленні МЗС.

Міністерство закордонних справ України також наголошує, що «подібні судові фарси є елементом гібридної війни, за допомогою якого російська влада намагається відвернути увагу від реальних злочинів, скоєних на території України за наказами вищого політичного та військового керівництва РФ».

«Притягнення до відповідальності винних у скоєнні цих злочинів, у тому числі за незаконну окупацію частини суверенної території України та репресії за етнічною ознакою, вторгнення військових підрозділів та постачання зброї, фінансування терористів, численні жертви та руйнування, є лише справою часу.

Закликаємо світове співтовариство посилити тиск на Російську Федерацію з метою припинення агресії проти України та відновлення поваги до основоположних норм та принципів міжнародного права», - наголосили в Міністерстві закордонних справ.

Нагадаємо, вчора суд в Росії постановив арештувати Яценюка.

Сьогодні стало відомо, що Мін'юст звернеться до Європейського суду щодо невизнання рішень судів РФ проти Яценюка.