В МЗС РФ розповіли про причини смерті Чуркіна

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Представник Росії в ООН раптово помер напередодні у Нью-Йорку за день до свого ювілею

Смерть представника Росії в ООН Віталія Чуркіна була раптовою і була викликана природними причинами.

Про це на брифінгу в Москві заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, передає УНІАН.

«Як ви знаєте, і ми сказали відразу, смерть була раптовою і була викликана природними причинами. Все інше – це особиста інформація, а особисті дані за російським законодавством і законодавством багатьох країн світу, можуть передаватися тільки сім’ї», – сказала вона.

Захарова зазначила, що її дивують звернення на адресу МЗС щодо причин смерті Чуркіна, а також прохання підтвердити або спростувати різного роду версії його смерті.

«Досить авторитетні журналісти висували версії, які ґрунтуються на вигадці і не мають нічого спільного з реальністю», – сказала вона.

Представник Росії в ООН раптово помер напередодні у Нью-Йорку за день до свого ювілею. Сьогодні йому б було 65.За даними кореспондентів Комсомольської Правди, в США Чуркін, імовірно, сильно переживав через намагання американських ЗМІ знайти російський слід в американських виборах.

Нагадаємо, чиновник мерії Нью-Йорка, який побажав залишитися невідомим, заявив, що постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін помер від інфаркту. Раніше міська влада заявила, що не буде публікувати офіційну інформацію про причину смерті. Юридичне управління Нью-Йорка розпорядилося не розголошувати причину смерті Чуркіна «в цілях дотримання міжнародного права і протоколу».

Як повідомлялося раніше, за день до свого 65-річного ювілею Чуркін заїхав до російського посольства, де йому стало погано. До лікарні російського дипломата привезли вже без свідомості. ЗМІ кажуть про серцевий напад, як причину смерті. За традицією, на панелі генасамблеї ООН Чуркіна згадали хвилиною мовчання. Україна, яка зараз головує в Раді безпеки, від особистих співчуттів утрималася. Кремль це, звичайно, помітив. У кращих традиціях дипломатії РФ прес-секретар МЗС Марія Захарова заявила, що Україна заблокувала прийняття заяви головуючого на Раді Безпеки ООН, присвяченої Чуркіну.