В МЗС розповіли, коли чекати рішення міжнародного трибуналу щодо окупованого Криму

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Україна задоволена арбітрами, відібраними для участі в трибуналі

Судді, що розглядатимуть суперечку України та Росію в органі, створеному Міжнародним трибуналом ООН з морського права, мають ухвалити рішення орієнтовно у 2019-2021 роках.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль.

«Ми закінчили всі необхідні досудові процедури. Те, що Росія погодилася на створення арбітражу і трибуналу; те, що вони брали участь у відборі арбітрів – все це дає нам надію на серйозніше ставлення до його рішення», - заявила Зеркаль.

Вона також повідомила, що Україна задоволена арбітрами, відібраними для участі в трибуналі. «На кожного можливого арбітра підбиралося досьє, розглядалися його рішення, публікації, висловлювання. Той арбітраж, який сформований зараз, нас абсолютно влаштовує», - заявила дипломат.

Вона уточнила, що про вирішення питання приналежності Криму, а також про делімітацію кордонів не йдеться.

«Трибунал розглядатиме претензію України на неможливість користуватися своїми природними ресурсами, на неможливість захищати екологію Чорного моря, на неможливість проводити навігацію в рамках Керченської протоки, на порушення Росією правил щодо будівництва Керченського мосту та інших переходів, і у зв'язку з цим – порушення екобалансу в Чорному морі, на неконтрольований підйом археологічних цінностей біля Криму. Ми хочемо реституції своїх прав, тобто відновлення права на використання морської прибережної зони, яка згідно з відповідною конвенцією належить Україні», - пояснила Зеркаль.

У разі ухвалення даного рішення воно стане першим вердиктом міжнародного трибуналу у питаннях, пов’язаних з анексією.

Нагадаємо, трибунал з українського питання був формально створений у грудні 2016 року.

Джерело: Європейська правда