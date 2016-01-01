В МЗС технологічно готові до введення віз з Росією

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Навіть введення віз з Росією не вирішить проблему тимчасово неконтрольованої урядом України частини російсько-українського державного кордону

Міністерство закордонних справ буде технологічно готове до запровадження візового режиму з Росією.

Про це заявила прес-секретар міністерства Мар'яна Беца, повідомляє «112 Україна».

Вона зазначила, що Міністерство продовжує аналізувати це питання, адже воно обговорюється вже не вперше.

«У будь-якому разі, технологічно МЗС буде готовий до запровадження такого режиму, якщо буде прийнято політичне рішення відповідними компетентними органами. Є ще ряд питань, які потрібно зважено розглянути, врахувати, і насамперед, наслідки для пересічних громадян, оскільки їх майже 3 млн, які живуть у РФ, і захист яких є нашим пріоритетом», - наголосила Беца.

За її словами, навіть введення віз з Росією не вирішить проблему тимчасово неконтрольованої урядом України частини російсько-українського державного кордону, адже це питання вкрай складне. Понад це, ситуація з анексією Криму також залишається важливим фактором у цьому питанні.

«Ми не виключаємо також, що у разі запровадження візового режиму можливі будь-які провокації з боку Росії. З одного боку, це може бути дзеркальна реакція - запровадження візового режиму з Україною, з іншого боку, це може бути і відсутність дзеркальної реакції з боку РФ. Тому не зменшиться потік українських громадян у РФ і не зніме з порядку денного питання їх безпеки в Росії», - підсумувала Беца.