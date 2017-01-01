В МЗС відреагували на заяву президента ПАРЄ: Росіяни повинні лишатися під санкціями

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Педро Аграмунт пообіцяв докласти зусиль до налагодження діалогу з Росією

Санкції щодо Російської Федерації мають залишатися до відновлення територіальної цілісності України.

Про це заявила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца у Твіттері.

«Санкції, введені через агресію РФ, мають залишатись до відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів», - написала вона, коментуючи заяву переобраного на пост президента ПАРЄ Педро Аграмунта, на думку якого варто було б зняти санкції з російської делегації в ПАРЄ.

Як повідомлялося, в 2014 році делегація РФ через ситуацію навколо Криму та України була позбавлена основних прав - права брати участь в голосуванні, в керівних структурах асамблеї та її спостережних місіях. На знак протесту парламентарі РФ відмовилися приїжджати на сесії асамблеї.

Сьогодні Аграмунт заявив, що окупація Криму не є підставою для збереження санкції проти РФ.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи переобрала президентом на 2017 рік представника Іспанії Педро Аграмунта, що намагався повернути до сесійної зали російську делегацію.

Обраний Парламентською асамблеєю Ради Європи на другий президентський термін іспанець Педро Аграмунт пообіцяв докласти зусиль до налагодження діалогу з Росією.

Також стало відомо, що українського депутата обрано віце-президентом ПАРЄ.