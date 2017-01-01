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    В МЗС з’ясовують ситуацію щодо затримання української журналістки в Мінську

    • Сьогодні, 18:52
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    <p>Христина Бердинських</p> <p>Фото із соцмереж</p>

    Христина Бердинських

    Фото із соцмереж

    Консул України виїхав до відділення міліції, повідомили у МЗС

    Міністерство закордонних справ з’ясовує обставини затримання української журналістки видання «Новое время» Христини Бердинських у Мінську.

    Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомила речник МЗС Мар’яна Беца.

    «МЗС України з’ясовує всі обставини, консул України виїхав до відділення міліції. Вживаємо заходів для звільнення», — повідомила Беца.

    Наразі відомо, що міліція Білорусі відпустила чотирьох журналістів, серед яких і українка Христина Бердинських. Про це журналістка повідомила  у соцмережах. Вона також пообіцяла згодом написати подробиці інциденту. 

    «Друзі у мене все ок. Не обривайте мені тел. У мене зжере всі гроші. Дякую за підтримку. Я напишу сьогодні обов'язково подробиці. Поки ж скажу тільки, що 10 осіб залишаються в московському управлінні (м. Мінськ – ред.) міліції ні за що. І ніхто нічого не пояснює», - написала Бердинських у своєму Фейсбук.

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    Раніше повідомлялося, що журналістка українського видання «Новое время» Христина Бердинських була затримана у столиці Білорусі – Мінську.

    Бердинських наголосила, що отримала акредитацію та працювала офіційно.

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