В МЗС з’ясовують ситуацію щодо затримання української журналістки в Мінську

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Христина Бердинських Фото із соцмереж

Консул України виїхав до відділення міліції, повідомили у МЗС

Міністерство закордонних справ з’ясовує обставини затримання української журналістки видання «Новое время» Христини Бердинських у Мінську.

Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомила речник МЗС Мар’яна Беца.

«МЗС України з’ясовує всі обставини, консул України виїхав до відділення міліції. Вживаємо заходів для звільнення», — повідомила Беца.

МЗС України з'ясовує всі обставини, консул України виїхав до відділення міліції. Вживаємо заходів для звільнення https://t.co/T1ilvnRmg2 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 24 марта 2017 г.

Наразі відомо, що міліція Білорусі відпустила чотирьох журналістів, серед яких і українка Христина Бердинських. Про це журналістка повідомила у соцмережах. Вона також пообіцяла згодом написати подробиці інциденту.

«Друзі у мене все ок. Не обривайте мені тел. У мене зжере всі гроші. Дякую за підтримку. Я напишу сьогодні обов'язково подробиці. Поки ж скажу тільки, що 10 осіб залишаються в московському управлінні (м. Мінськ – ред.) міліції ні за що. І ніхто нічого не пояснює», - написала Бердинських у своєму Фейсбук.

Раніше повідомлялося, що журналістка українського видання «Новое время» Христина Бердинських була затримана у столиці Білорусі – Мінську.

Бердинських наголосила, що отримала акредитацію та працювала офіційно.