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    В НАБУ відповіли на звинувачення Луценка щодо Углави

    • Сьогодні, 16:57
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    Гізо Углава
    Гізо Углава

    Гізо Углава не порушував законодавство про громадянство, повідомили у НАБУ

    Відкриття Генпрокуратурою кримінального провадження проти першого заступника директора НАБУ Гізо Углави є реакцією на розслідування НАБУ та спробою тиску на бюро.

    Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

    «Національне бюро впевнене, що це провадження є безпідставним, а його розслідування – безперспективним. Гізо Углава не порушував законодавство про громадянство», – повідомили у НАБУ.

    Вони уточнили, що згідно з конституцією Грузії, громадянство Грузії втрачається автоматично за умови набуття громадянства іншої країни.

    «До того ж між Україною та Грузією з 2007 року діє Угода про спрощений порядок набуття та припинення громадянства громадянами Грузії, які постійно проживають в Україні, та громадянами України, які постійно проживають у Грузії... За цією угодою датою оформлення громадянства однієї країни є дата припинення громадянства іншої (ч. 6 ст. 2 угоди)», – повідомили у НАБУ.

    У бюро вважають, що таким чином з моменту отримання Гізо Углавою 17.04.2015 року громадянства України він втратив громадянство Грузії.

    «Безпідставним є й інший закид Генеральної прокуратури про буцімто несплату податків. Податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2016 рік Гізо Углава подав 25 квітня 2017 року», – наголосили у НАБУ. 

    Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ справді відкрила провадження щодо першого заступника директора НАБУ Гізо Углави. 

    «Ми отримали заяву від юридичної компанії та двох народних депутатів», – зазначив він.

    Луценко пояснив: йдеться про те, що «керівництво НАБУ підписало контракт із Углавою, знаючи, що він не вийшов з грузинського громадянства».

    «Ми не звинувачуємо, ми перевіряємо заяву. Відбудеться спокійна, об’єктивна перевірка документів. Жодної політмотивації у цьому немає», – сказав він.

    Водночас Луценко змовчав про те, що Генпрокуратура розслідує можливе ухилення від сплати податків Углавою.

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