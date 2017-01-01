В Нацбанку виступили проти блокування російських банків

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Протести під «Сбербанком»

Член ради Національного банку пропонує вирішувати питання в рамках закону

Виводити російський капітал з українського ринку необхідно, але не радикальними методами і лише в рамках чинного законодавства. Так прокоментував блокування російських банків в Україні член ради Нацбанку Василь Фурман.

«Якщо ми йдемо у Європу, потрібно працювати в рамках чинного законодавства. Тому що увесь світ сьогодні дивиться на Україну по подіях, які на Сході, по замурованих банках, по якихось інших негативних подіях. Нам потрібно формувати позитивний імідж у світі і дуже багато вкладати у це. Нам потрібен конструктив», - сказав він в ефірі ток-шоу «Право на владу».

За словами Фурмана, російські банки виконують норми українського законодавства. В українському «Сбербанку» обслуговується 1,2 млн чоловік, сума вкладів складає 11 млрд грн.

Василь Фурман зазначив, що сума вкладів, яка попадає під відшкодування за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб становить 3 млрд грн, тобто власники інших 8 млрд не отримають назад своїх коштів.

«Найкращий варіант для цих банків – бути проданим американським, європейським або українським інвесторам. І російські банки працюють у цьому напрямку. «Сбербанк» вже проданий, залишилося тільки погодити документи. Я надіюся, що «Сбербанк» скоро буде перейменований, це буде інший банк», - сказав член ради НБУ.

Нагадаємо, 27 березня партія «Національний корпус», представники якої блокують роботу банків з російським капіталом в Україні, заявила про тимчасове припинення блокади з тим, щоб українці змогли забрати свої заощадження, проте планує наступний етап до повного припинення роботи всіх філій Сбербанку в Україні. 28 березня активісти розблокували центральний офіс Сбербанку в Києві.

27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.