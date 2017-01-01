В Нацполіції уточнили: під час сутичок у центрі Києва травмована співробітниця патрульної служби

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За фактом травмування правоохоронців під час виконання службових обов’язків розпочато кримінальне провадження

Під час сутичок між протестувальниками та поліцейськими в центрі Києва постраждала співробітниця патрульної поліції: у неї зламані пальці руки.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції.

«Станом на цю годину є інформація про те, що під час сутичок також постраждала співробітниця патрульної поліції: у неї зламані пальці руки. За фактом травмування правоохоронців під час виконання службових обов’язків розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у ході сутичок у Києві постраждав поліцейський, 5 мітингувальників затримано.