В Нацполіції уточнили: як такого нападу на охорону Лук'янівського СІЗО не було

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Був короткочасний бунт, який, за словами поліції, зараз вже заспокоїли

У Лук'янівському СІЗО, де стався інцидент між правоохоронцями та бійцями розформованої роти «Торнадо», усі арештовані вже перебувають у камерах – конфлікт вичерпано.

Як зазначили у поліції, ситуація у Лук'янівському СІЗО стабільна. За фактом нападу внесена інформація до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В коментарі «112 Україна» голова Київської поліції Андрій Крищенко розповів, що один з бійців розформованої роти «Торнадо» отримав поранення. Зараз ведеться слідство з метою встановити поранив він себе сам, або поранили його. Побратими бійця «торнадівці», які також перебувають в Лук'янівському СІЗО вимагали від охорони, щоб йому надали невідкладну медичну допомогу.

В результаті був влаштований короткочасний бунт, який, за словами Крищенко, зараз вже заспокоїли. Бійця, який отримав поранення, відправили в медичний заклад, де йому надають допомогу. Його стан зараз стабільний.

Голова Київської поліції уточнив, що як такого нападу на охорону Лук'янівського СІЗО не було.

Правоохоронці намагаються з'ясувати – поранив він себе сам чи його поранили.

Нагадаємо, вчора ввечері у Києві сталися сутички між ув'язненими та охороною в Лук’янівському СІЗО. Один з ув’язнених отримав тілесні ушкодження, зазначили у поліції.

Підсудний, колишній співробітник міліцейського спецпідрозділу «Торнадо» Максим Глєбов, який 11 січня ввечері спробував відрізати собі вухо, прооперований в одній зі столичних лікарень.