В напруженні між Україною і Ізраїлем немає ніякої трагедії – дипломат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Богдан Яременко

За словами Яременка, напружена ситуація, що склалася наразі між Ізраїлем та Україною – типовий дипломатичний прецедент

Ізраїлю знадобиться певний час, щоб оговатитись від дипломатичної поразки, –впевнений екс-консул України в Стамбулі Богдан Яременко. Про це він сказав у коментарі «Главкому».

«Зараз мова йде про низку факторів, які залежать і від України, і від Ізраїлю – зрозуміло, що з українського боку не буде жодних перешкод для відновлення співпраці, а от ізраїльтянам потрібен час, аби зберегти обличчя після таких різких заяв», – зазначив дипломат.

За словами Богдана Яременка, напружена ситуація, що склалася наразі між Ізраїлем та Україною – типовий дипломатичний прецедент, який час від часу трапляється у міжнародних стосунках.

«Подивіться на істеричну реакцію Туреччини на будь-які питання, що стосуються геноциду вірмен. Ухвалення резолюції з цього приводу будь-якою країною супроводжується навіть відкликанням посла. Це звична ситуація, в ній немає нічого катастрофічного», – додав екс-консул України у Стамбулі.

Однак, за словами експерта, Україна під час дипломатичного конфлікту, не зуміла показати твердої позиції і через це був допущений ряд прикрих помилок.

«З одного боку, ми маємо чітку позицію МЗС, що голосування з цього питання є традиційним для України – у нас є позиція, яка незмінна роками. З іншого боку, стало відомо, що на звернення Нетаньяху (прем'єр-міністр Ізраїлю - Ред.) Гройсман намагався вплинути на позицію МЗС і президента, але йому відмовили. Тобто якісь аргументи не голосувати в України також були. Але ми повинні були грати тонше або навпаки набагато принциповіше», – зазначив Богдан Яременко.

Нагадаємо, 23 грудня Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій ідеться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території «не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права». Її підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі Україна. США, які раніше блокували подібні проекти, утрималися.

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