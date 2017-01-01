В «Народному фронті» підрахували рівень довіри Гройсмана

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Володимир Гройсман

Вікторія Сюмар прогнозує, що рівень довіри Гройсмана обвалиться ще більше

Народний депутат від «Народного фронту», голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар переконана, що рівень довіри прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана падає. Про це вона сказала в інтерв’ю «Главкому».

«Зараз власний рейтинг довіри Гройсмана – 23%, і динаміка цієї довіри цілком збігається з динамікою, яка була у Яценюка. Вона знижується після прийняття непопулярних рішень – у Яценюка довіра миттєво обвалилася, коли було підвищено тарифи на комунальні послуги», - розповіла Сюмар.

Вона нагадала, що екс-президент Віктор Янукович дуже боявся робити цей крок і навіть через те з МВФ припинив працювати, бо йому вся соціологія показувала, як це позначиться на його рейтингу.

«Ми ж пішли на це, бо у нас не було іншого виходу – із росіянами, як Янукович, зрозуміло, ніхто б не домовлявся, а інших можливостей отримати ресурс у розграбованої країни не було. Гройсман приймав рішення про ще більше підвищення тарифів, і, коли люди отримали платіжки, у нього істотно впала довіра», - пояснила соратниця Яценюка.

На її думку, для Гройсмана ще буде важкий період, пов'язаний із новим меморандумом МВФ, який вимагає дуже драконівських речей, включаючи підвищення пенсійного віку. «Мені складно уявити, де візьмуться голоси на такі рішення в парламенті, і, думаю, прем’єру теж. Тому завдання уряду – так провести переговори з МВФ, щоб частину цих вимог було знято. Яценюку це якось вдавалося», - сказала Сюмар.