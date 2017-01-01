  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В «Народному фронті» розкритикували реформи Гройсмана

    • Сьогодні, 09:32
    • Розсилка
    Вікторія Сюмар
    Вікторія Сюмар

    Треба визнавати, що багато реформ провалено, заявила Вікторія Сюмар

    Народний депутат від «Народного фронту», голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар не бачить змін у державі при прем’єрстві Володимира Гройсмана. Про це вона заявила в інтерв’ю «Главкому».

    «Гройсман от обіцяв показати, як треба управляти державою… Але я щось не бачу особливих змін. Не можна сказати, що у нас різко економіка пішла вгору і що хтось має стратегію з вирішення ключових проблем. Є відверто провалена реформа, пов’язана із судами, провалена реформа державного управління», - сказала Сюмар.

    Читайте також

    За її словами, конкурси на керівні посади в держслужбі сталі корумповані. «Ми ж бачимо, хто виграє всі ці хвалені конкурси. Ми просто забезпечили поширення корупції з найвищих щаблів влади на рівень конкурсів – поділилися з конкурсними комісіями», - зазначила нардеп.

    «Треба визнавати, що багато реформ провалено, і робити висновки з цих ситуацій. Але ніхто не каже, як це змінювати. Стратегії уряду я взагалі не розумію», - підсумувала Сюмар.

    Читайте також
    уряд реформа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ