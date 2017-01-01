В «Народному фронті» розкритикували реформи Гройсмана



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вікторія Сюмар

Треба визнавати, що багато реформ провалено, заявила Вікторія Сюмар

Народний депутат від «Народного фронту», голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар не бачить змін у державі при прем’єрстві Володимира Гройсмана. Про це вона заявила в інтерв’ю «Главкому».

«Гройсман от обіцяв показати, як треба управляти державою… Але я щось не бачу особливих змін. Не можна сказати, що у нас різко економіка пішла вгору і що хтось має стратегію з вирішення ключових проблем. Є відверто провалена реформа, пов’язана із судами, провалена реформа державного управління», - сказала Сюмар.

За її словами, конкурси на керівні посади в держслужбі сталі корумповані. «Ми ж бачимо, хто виграє всі ці хвалені конкурси. Ми просто забезпечили поширення корупції з найвищих щаблів влади на рівень конкурсів – поділилися з конкурсними комісіями», - зазначила нардеп.

«Треба визнавати, що багато реформ провалено, і робити висновки з цих ситуацій. Але ніхто не каже, як це змінювати. Стратегії уряду я взагалі не розумію», - підсумувала Сюмар.