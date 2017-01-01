В Нацраді заявили, що є два варіанти рішення стосовно «СТБ»

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Нацрада з питань телебачення і радіомовлення може взяти до відома публічне вибачення каналу, або ж оголосити мовнику попередження

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення після проведення перевірки на телеканалі «СТБ» безпосередньо ефіру від 15 січня винесе рішення щодо заходів стосовно телеканалу. Зокрема, Нацрада може взяти до відома публічне вибачення каналу, або ж оголосити мовнику попередження.

Про це в ефірі Громадського повідомив Юрій Артеменко — голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

«Я б хотів, щоб за кожен випадок «били грошима», а не тільки приймали вибачення. Треба, щоб канал мав ризик втратити ліцензію. Але, на жаль, у нас лише 2 варіанти: або взяти до відома публічне покаяння каналу, або оголосити попередження», — сказав він.

За його словами, у працівників телеканалу «СТБ» не було запланованої ідеї показати російських військових в ефірі.

«Я беру до уваги те, що телеканал вчасно вибачився перед глядачами не тільки у Facebook, але й безпосердньо в ефірі», — наголосив Артеменко.

Нагадаємо, на телеканалі «СТБ» 15 січня ввечері вийшла в ефір версія проекту «Битва екстрасенсів» виробництва російського каналу «ТНТ», у якій брали участь російські військові. Один з них заявив, що «нещодавно служив на Україні».

Голова правління ЗАТ «Міжнародний Медіа Центр - СТБ» Володимир Бородянський вибачився за появу програми в ефірі, назвавши це «неприпустимим з моральної точки зору».

За його словами, були прийняті наступні рішення: припинити показ програми «Битва екстрасенсів», виробництва телеканалу ТНТ. Також, звільнити співробітників, які допустили вихід програми в ефір.