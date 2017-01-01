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    В НАЗК заявили, що звіти про фінансування ще не подали 94 партії

    • Сьогодні, 21:14
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    Звітність партій запроваджена з 1 січня 2016 року.

    Звіти про джерела фінансування за третій квартал 2016 року ще не подали 94 українські партії.

    Про це Громадському повідомив представник департаменту з питань запобігання політичній корупції НАЗК Олег Ситник.

    «На сьогоднішній день, Національне агентство з питань запобігання корупції отримало за третій квартал 254 звіти політичні партій. При цьому, у нас в Україні зареєстровано 350 партій. Тобто, не всі політичні партії включилися в цей процес», — сказав він.

    Він нагадав, що звітність партій запроваджена з 1 січня 2016 року.

    «За перший-другий квартал було зовсім мало. Перший – 195, за другий квартал — 200. Тобто, тенденція в тому, що більше партій приходять і звісно за перший і другий квартал звіти політичних партій містили інформацію «до відома», — сказав він.

    Ситник також зазначив, що в звітах партій зафіксовано понад 80 порушень.

    «В межах аналізу звітів за третій квартал у нас виявлено порядку 80 порушень в інших політичних партій, зокрема і пов’язаних з фінансування юридичними особами, кінцевий бенефіциар в яких — це закордонні гроші», — сказав він.

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