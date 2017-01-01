В НАЗК заявили, що звіти про фінансування ще не подали 94 партії

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Звітність партій запроваджена з 1 січня 2016 року.

Звіти про джерела фінансування за третій квартал 2016 року ще не подали 94 українські партії.

Про це Громадському повідомив представник департаменту з питань запобігання політичній корупції НАЗК Олег Ситник.

«На сьогоднішній день, Національне агентство з питань запобігання корупції отримало за третій квартал 254 звіти політичні партій. При цьому, у нас в Україні зареєстровано 350 партій. Тобто, не всі політичні партії включилися в цей процес», — сказав він.

Він нагадав, що звітність партій запроваджена з 1 січня 2016 року.

«За перший-другий квартал було зовсім мало. Перший – 195, за другий квартал — 200. Тобто, тенденція в тому, що більше партій приходять і звісно за перший і другий квартал звіти політичних партій містили інформацію «до відома», — сказав він.

Ситник також зазначив, що в звітах партій зафіксовано понад 80 порушень.

«В межах аналізу звітів за третій квартал у нас виявлено порядку 80 порушень в інших політичних партій, зокрема і пов’язаних з фінансування юридичними особами, кінцевий бенефіциар в яких — це закордонні гроші», — сказав він.