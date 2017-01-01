В НБУ повідомили про дивні деталі затримання директора департаменту банку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прес-служба НБУ звернулась до журналістів із проханням утримуватися від завчасних висновків

В Нацбанку вимагають підвищеної уваги правоохоронних органів до ситуації, що склалася навколо одного із співробітників

Директора департаменту Нацбанку Сергія Шацького, якого раніше звинуватили в отриманні хабара, було затримано за місцем проживання вночі, і гроші знайшли під час обшуку.

Про це заявляє прес-служба Нацбанку на своїй сторінці в Facebook у неділю, посилаючись на факти, які стали відомі під час судового засідання у п'ятницю.

«Арешт відбувся за місцем проживання вночі, а не на місці скоєння злочину. Під час згаданої події був обшук, а не затримання з хабарем, безпосереднього факту отримання неправомірної вигоди також не було», - заявили в НБУ.

Крім того, посередники або «спільники» у помешканні під час затримання не перебували.

Також у прес-службі зазначили, що кількість коштів, згаданих у звинуваченні, набагато більша за суму коштів, виявлених під час обшуку.

«Прес-служба НБУ звертається до журналістів з проханням утримуватися від завчасних висновків, коментарів та упереджених суджень щодо обставин затримання ГПУ та СБУ директора Департаменту платіжних систем Національного банку», - йдеться у зверненні.

У Нацбанку також зазначили, що представник компанії, який заявляє, що за реєстрацію платіжної системи він заплатив хабар, раніше представляв компанію, у якої НБУ відкликав ліцензію.

З огляду на це, НБУ вважає, що ця справа потребує підвищеної уваги правоохоронних органів.

«Національний банк, як було неодноразово наголошено, всебічно сприяє слідству та сподівається на неупереджене розслідування та дотримання принципу презумпції невинуватості», - підкреслили у прес-службі.

Як повідомлялося, раніше Генпрокуратура заявила, що 2 лютого під час отримання останньої частити неправомірної вигоди у сумі 25 тисяч доларів США затримано директора одного із департаментів НБУ та трьох його спільників, які виступали в ролі посередників.

Затриманому представнику Нацбанку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, а також його спільникам за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України (одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у особливо великому розмірі для себе, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, а його спільникам посередництво у її отриманні).

У суботу Печерським судом Києва Шацькому було обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 800 тисяч гривень.

Стосовно трьох спільників, які виступали у ролі посередників судом обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту за місцем постійного проживання.