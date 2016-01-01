В НБУ заявили, що падіння курсу гривні не пов’язане із націоналізацією Приватбанку

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Національний банк на 29 грудня знизив офіційний курс гривні на 24 копійки та встановив його на рівні 26, 89 гривні за долар

Девальваційний тиск на курс гривні цього тижня не пов’язаний з переходом Приватбанку у державну власність. Про це заявив заступник голови Національного банку Олег Чурій, передає прес-служба регулятора.

«З одного боку, пропозицію валюти стримує наявність гривневої ліквідності і, відповідно, відсутність потреби продавати валютну виручку у компаній-експортерів, які протягом минулого та поточного тижня отримали відшкодування ПДВ на суму 12,5 млрд гривень», – зазначив Олег Чурій.

З іншого боку, за його словами, суттєво зріс попит на іноземну валюту зі сторони учасників ринку, викликаний необхідністю компаній робити платежі за кредитами в іноземній валюті наприкінці року.

«Водночас наголошуємо, що девальваційний тиск на курс гривні цього тижня не пов’язаний з переходом Приватбанку у державну власність. Твердження, що відток депозитів з банку провокує посилений попит на валютному ринку, не відповідає дійності», – запевняє заступник голови НБУ.

«Загалом фундаментальних передумов для коливань курсу гривні наразі немає - ринкові фактори наразі є сприятливими для валютного ринку. Продовжує надходити виручка від експорту зернових, а також зберігається сприятлива для українських експортерів кон’юнктура на світовому ринку чорних металів та залізної руди», – підсумував Чурій.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про проведення аукціону з продажу іноземної валюти, щоб запобігти коливанням курсу гривні. Обсяг аукціону – до 100 млн доларів.

Як відомо, 29 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:30 встановилися на рівні 27-27,2 гривень за долар.

Національний банк на 29 грудня знизив офіційний курс гривні на 24 копійки та встановив його на рівні 26, 89 гривні за долар.

Джерело: Економічна правда