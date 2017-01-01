В нічному клубі Колумбії стався вибух, - ЗМІ

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За попередньою інформацією, одна людина загинула

У Колумбії в нічному клубі в результаті вибуху гранати постраждали, принаймні, 30 чоловік. Про це повідомляє Colombia Reports.

Повідомляється, що подія відбулася в населеному пункті Ель-Президент в південно-західній провінції Вальє-дель-Каука - одному з головних регіонів по виробництву цукру в Колумбії.

За попередньою інформацією, одна людина загинула.

У числі постраждалих фермери і працівники, які займаються прибиранням цукрового очерету.