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    В нічному клубі Колумбії стався вибух, - ЗМІ

    • Сьогодні, 02:51
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    За попередньою інформацією, одна людина загинула

    У Колумбії в нічному клубі в результаті вибуху гранати постраждали, принаймні, 30 чоловік. Про це повідомляє Colombia Reports.

    Повідомляється, що подія відбулася в населеному пункті Ель-Президент в південно-західній провінції Вальє-дель-Каука - одному з головних регіонів по виробництву цукру в Колумбії.

    За попередньою інформацією, одна людина загинула.

    У числі постраждалих фермери і працівники, які займаються прибиранням цукрового очерету.

    вибух ЗМІ
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