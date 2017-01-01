В Нідерландах розповіли, коли буде завершена ратифікація Асоціації з Україною

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Асоціація України з ЄС

Євродепутат від Нідерландів Йоханнес ван Бален сподівається, що це станеться за 2-3 місяці

Депутат Європейського парламенту від Нідерландів, ліберал Йоханнес ван Бален сподівається, що парламент Нідерландів зможе ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за два-три місяці. Про це він сказав у вівторок у Страсбурзі в рамках дебатів щодо погіршення ситуації на сході України.

«Нам потрібна Угода про асоціацію. Я щасливий, що не так давно уряд Нідерландів знову доправив у другу палату нідерландського парламенту проект закону (щодо ратифікації). Після цього він буде направлений у Сенат», - переконаний політик.

При цьому ван Бален висловив впевненість, що процедура ратифікації документу «буде завершена у найближчому майбутньому». «Це значить два чи три місяці. Нам потрібна Угода про асоціацію», - наголосив депутат ЄП.

Раніше повідомлялося, що ратифікація угоди відкладається до того часу, поки не буде обраний новий парламент країни. Відзначалося, що ратифікація угоди парламентом Нідерландів залежатиме від підсумку виборів та від того, який результат матиме партія євроскептика Герта Вілдерса. Але потім іноземні агенції спростували цю інформацію і повідомили, що насправді голосування відбудеться на наступному тижні.