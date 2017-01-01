В Німеччині чоловік з ножем накинувся на перехожих, четверо поранених
- Сьогодні, 01:23
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Зловмисника вже затримали правоохоронці
У німецькому місті Франкентале в неділю 29-річний чоловік з ножем накинувся на перехожих, чотири людини отримали поранення. Про це повідомляє ТАСС.
За попередньою інформацією, причиною інциденту стала сварка в барі: зловмисник посварився з барменом через небажання оплачувати рахунок. Під час перепалки злочинець витягнув ніж і вибіг з бару.
Він попрямував в центр міста, атакуючи всіх, хто попадався йому на шляху. 29-річний чоловік був затриманий поліцією.
Як повідомляв «Главком», нещодавно чоловік, озброєний сокирою, напав на людей на залізничній станції в німецькому місті Дюссельдорф. Семеро людей зазнали поранень.