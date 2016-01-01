В Німеччині чоловік застрелив жінку на вулиці та втік

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Одна людина загинула і ще двоє поранені в результаті стрілянини на вулиці міста Вісбаден

В Німеччині в результаті стрілянини в місті Вісбаден загинула одна людина, ще двоє були поранені. Про це йдеться в повідомленні місцевої поліції в Twitter.

Повідомляється, що інцидент стався в окрузі Бібрих. Злочинець зник з місця злочину, для його пошуків поліція задіяла додаткові підрозділи і вертоліт.

Мотиви злочинця поки невідомі.

Як повідомлялося, канцлер ФРН Ангела Меркель назвала наїзд вантажівки на відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні терактом.

Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок наїзду вантажівки на натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні досягла 12 осіб. Слідство стверджує, що наїзд вантажівки на людей у Берліні було скоєно навмисно.







