В Німеччині чоловік застрелив жінку на вулиці та втік
- 20 Грудня, 13:51
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Одна людина загинула і ще двоє поранені в результаті стрілянини на вулиці міста Вісбаден
В Німеччині в результаті стрілянини в місті Вісбаден загинула одна людина, ще двоє були поранені. Про це йдеться в повідомленні місцевої поліції в Twitter.
Повідомляється, що інцидент стався в окрузі Бібрих. Злочинець зник з місця злочину, для його пошуків поліція задіяла додаткові підрозділи і вертоліт.
Мотиви злочинця поки невідомі.
#Gewaltverbrechen in #Kiosk in #Wiesbaden #Biebrich ! Was wir bislang sagen können: 1 Frau ist dabei getötet worden, 2 Personen verletzt— Polizei Westhessen (@Polizei_WH) 20 декабря 2016 г.
Як повідомлялося, канцлер ФРН Ангела Меркель назвала наїзд вантажівки на відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні терактом.
Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок наїзду вантажівки на натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні досягла 12 осіб. Слідство стверджує, що наїзд вантажівки на людей у Берліні було скоєно навмисно.