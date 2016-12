В Німеччині чоловік застрелив жінку на вулиці та втік

Одна людина загинула і ще двоє поранені в результаті стрілянини на вулиці міста Вісбаден

В Німеччині в результаті стрілянини в місті Вісбаден загинула одна людина, ще двоє були поранені. Про це йдеться в повідомленні місцевої поліції в Twitter.

Повідомляється, що інцидент стався в окрузі Бібрих. Злочинець зник з місця злочину, для його пошуків поліція задіяла додаткові підрозділи і вертоліт.

Мотиви злочинця поки невідомі.

#Gewaltverbrechen in #Kiosk in #Wiesbaden #Biebrich ! Was wir bislang sagen können: 1 Frau ist dabei getötet worden, 2 Personen verletzt