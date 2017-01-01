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    В Німеччині за рік скоєно 3,5 тисячі нападів на мігрантів

    • Сьогодні, 00:14
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    560 осіб отримало поранення

    За даними міністерства внутрішніх справ Німеччини, в 2016 році в країні було скоєно понад 3,5 тисячі нападів на мігрантів - тобто близько 10 нападів на день. Про це повідомляє ВВС.

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    В результаті цих атак 560 осіб отримали поранення, включаючи 43 дітей.

    Близько тисячі нападів було скоєно на житло, де проживають мігранти, тоді як в 75% випадків насильство було скоєно проти самих мігрантів поблизу місця їхнього проживання.

    Рішення відкрити Німеччину для біженців з країн, де йдуть війни, прийняте канцлером Ангелою Меркель в 2015 році.

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