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    В Новому Орлеані автомобіль врізався у натовп, 12 поранених

    • Сьогодні, 04:24
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    Місце аварії
    Місце аварії

    Постраждалі перебувають у критичному стані

    Близько 12 осіб доставлено до лікарні в критичному стані після того, як водій врізався в натовп перехожих в центральній частині американського міста Новий Орлеан (штат Луїзіана). Про це повідомляє телеканал Fox News.

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    Правоохоронці побоюються, що число постраждалих може зрости.

    «Попередні донесення свідчать, що поки близько дюжини людей перебуває у критичному стані», - заявила офіційний представник міської поліції Амбрія Уошингтон.

    Інцидент стався поряд з міським парком на перетині двох доріг. У цьому місці в суботу проходив масовий захід.

    Перше повідомлення в органи правопорядку надійшло третьої ранку за київським часом.

    Як повідомляв «Главком», вчора близько 16:00 за місцевим часом у німецькому Гейдельберзі водій автомобіля скоїв наїзд на пішоходів. В результаті одна людина загинула і ще двоє були травмовані. Загиблий – чоловік у віці 73 років. Він помер в лікарні.

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