В новорічну ніч в Одесі зникли українські телеканали

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Більшість одеситів не змогли подивитись цієї ночі святкові програми

Відключення сталося без попередження

В Одесі в ніч на 1 січня з ефіру зникли центральні українські телеканали.

Опівночі з ефіру зникли практично всі центральні телеканали - «1+1», «Інтер», ICTV, «СТБ» тощо. Користувачі кабельних телевізійних мереж різних операторів, які проживають у різних районах міста, повідомили, що відключення сталося опівночі.

Усі телеглядачі, опитані УНІАН, стверджують, що зроблено це без попередження.

Таким чином, абсолютна більшість одеситів (сотні тисяч осіб) втратили можливість дивитися святкові телепрограми.

Українські телеканали зникли в кабельних мережах, які обслуговуються практичними всіма операторами кабельних мереж Одеси.

Напередодні, 31 грудня 2016 року, у низці місцевих ЗМІ з'явилося роз'яснення члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Валентина Коваля про те, що найбільші кабельні оператори «зуміли домовитися з медіагрупами про трансляцію національних телеканалів без шкоди для споживачів».

Коваль зазначав, що «одесити у новорічну ніч не залишаться без національних телеканалів».

«Я не знаю, наскільки провайдери підвищать тарифи, але про відключення точно вже не йдеться... Сподіваюся, в Одесі теж все буде добре. Просто, якщо за ціни від медіагруп у 5-6 грн ціна пакетів зросте більше, ніж на цю суму, то запитання потрібно ставити не медіагрупам», - цитують ЗМІ Коваля.

Ще 6 грудня 2016 року на прес-конференції оператори телекомунікацій Одеси і Одеської області заявили, що з 1 січня 2017 року центральні українські канали можуть зникнути з мереж кабельного телебачення. Свою позицію вони обґрунтували внесеними у жовтні змінами до закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Одеські провайдери стверджують, що, згідно з поправкою до закону, центральні канали, включені в універсальну програмну послугу, стають платними для всіх абонентів. Причому кабельних операторів зобов'язують заплатити одразу за весь пакет з 25 каналів і включити їх у тарифний план «соціальний».

Представники кабельних операторів впевнені, що в кінцевому рахунку їм доведеться підвищувати плату за пакет «соціальний» приблизно на 30%.

Кабельні оператори заявили, що готові купувати право мовлення центральних каналів, а не цілим пакетом, за який сумарно всі центральні медіагрупи, які об'єднують 22 українські канали, вимагають від провайдерів Одеси 1,5 млн грн щомісячної плати.

Одеські провайдери підкреслюють, що продиктовані з Києва нові умови тягнуть за собою не просто збільшення абонентської плати, а й обов'язкову передоплату послуги: за січень 2017 року необхідно розрахуватися до 30 грудня 2016 року. Прохання операторів про відстрочку платежів хоча б на два тижні було відхилене. За даними одеських провайдерів, частка кабельного та IP-телебачення у місті доходить до 85%.