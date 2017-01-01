В оборонному комітеті порахували, скільки треба мільярдів на закупівлю систем зв'язку для армії

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Голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський Фото: Главком

В комітеті Верховної Ради сьогодні відбулось відкрите засідання комітету з питань національної безпеки і оборони, основною темою якого стало обговорення питання - коли українська армія отримає сучасну систему військової зв'язку, якого виробника і скільки це коштуватиме країні

Для забезпечення української армії сучасними засобами зв'язку потрібно 32 мільярди гривень.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу «Народного фронту», про це йшла мова сьогодні під час засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

Як пояснив у своєму виступі представник Генерального штабу, генерал-майор, начальник військ зв'язку ЗСУ Володимир Рапко, «згідно державної програми розвитку до 2020 року, теоретично, виділили майже 4 млрд грн.».

«За бюджет, виділений Головному управлінню зв'язку, новітніми засобами зв'язку можна переобладнати тільки батальйон. А оскільки у нас їх багато, то поки ми будемо переобладнати, наприклад, сороковий батальйон, то, що було в першому батальйоні, можна буде викидати, або здати в музей», - пояснив представник Генштабу.

Відповідно, згідно з економічними чинниками, технічним характеристикам і підходу до клієнтів, керівництво ВСУ вважає, що рації турецької фірми Aselsan краще підходять Україні в нинішніх умовах, ніж технічні засоби зв'язку, запропоновані ізраїльською фірмою Elbit Systems.

Втім, як зазначалося на засіданні комітету, незважаючи на узгодження закупівель турецької радіозв'язку в державне оборонне замовлення на 2017 рік, всі ці домовленості стали об'єктами політичних торгів і спекуляцій.

«Після публікації журналістів на сайті нашого комітету було оголошено про проведення засідання комітету з таким порядком денним. Відразу ж проросійські ЗМІ, телеканал «Інтер» почали розповідати про корупцію, про зраду, про те, що Пашинський лобіює турецьких виробників, а Elbit Systems кращі» , - розповів про висвітлення в ЗМІ закупівлі рацій голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський.

«Наш комітет лобіює і лобіюватиме Збройні сили України! І будь-який тиск, шантаж, погрози не пройдуть. Як тільки компанія Elbit Systems дасть кращі технічні умови - всі лобіюватимуть цю компанію. Питання не в компанії - питання в державних інтересах», - зазначив глава оборонного комітету.

«З огляду на колосальну суму, а це понад мільярд доларів на зв'язок, - ми повинні шукати ідеальне співвідношення ціни і якості. Ми повинні знаходити відповіді на питання безпеки зв'язку з цим і гарантію, що ми потім зможемо відтворювати цей зв'язок нашими фахівцями з тих технологій, які ми отримаємо», - підкреслив Пашинський.

В комітеті Верховної Ради сьогодні відбулось відкрите засідання комітету з питань національної безпеки і оборони, основною темою якого стало обговорення питання - коли українська армія отримає сучасну систему військової зв'язку, якого виробника і скільки це коштуватиме країні