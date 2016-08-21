В ОБСЄ бачать передумови для загострення ситуації на Донбасі

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Олександр Хуг пояснює можливе погіршення з нестабільністю в регіоні

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що ситуація на Донбасі може загостритися в будь-який момент через нестабільність. Про це він сказав в інтерв'ю «Обозревателю».

«Є ризик того, що ситуація погіршиться. Ситуація досить нестабільна. Вона може загостритися в будь-який момент», — сказав Хуг. За його словами, сторони розташовані дуже близько одна до одної, у них є важке озброєння, вони дуже добре підготовлені і постійно перебувають в режимі готовності.

Нагадаємо,напередодні Великодні бойовики 29 разів порушували режим тиші. На приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник накривав захисників Мар'їнки. Крім того, свої цілі тут шукали ворожі снайпери.

Раніше повідомлялося, що ОБСЄ заявляє про перешкоджання роботі місії з боку бойовиків.