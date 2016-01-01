В ОБСЄ пояснили, що заважає обміну полоненими

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Мартін Сайдик

Сторони повинні ще узгодити списки осіб для звільнення

Обміну полоненими заважає проблема відсутності точних списків осіб, яких треба звільнити через незгоду між сторонами. Про це на брифінгу повідомив спецпредставник ОБСЄ на переговорах Мартін Сайдик.

«Питання обміну всіх на всіх є. Проблема в тому, я б сказав, що, зрештою, сторони повинні погодитися про точних і перевірених списках тих осіб, які повинні бути звільнені», - заявив Сайдік.

Нагадаємо, раніше Україна повідомила, що в якості жесту доброї волі передає ОРДЛО 15 людей до списку.

Як відомо, попередня зустріч Тристоронньої контактної групи відбулась 7 грудня. Тоді Контактна група домовилась звільнити максимальну кількість заручників до Нового року.

Українська сторона у Мінську заявила про готовність обміняти полонених за формулою 228 на 42, проте в ОРДО заявили про готовність надали лише 8 заручників.

Сьогодні також учасники Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі закликали до припинення вогню з 00:00 24 грудня.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі пройде 16 січня 2017 року.