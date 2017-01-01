В ОБСЄ сподіваються на дотримання режиму тиші на Донбасі на великодні свята

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За словами Сайдіка, ситуація в зоні конфлікту на сході України поліпшується

За словами Сайдіка, ситуація в зоні конфлікту на сході України поліпшується Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік сподівається на дотримання режиму тиші на Донбасі на великодні свята. Про це він заявив після засідання контактної групи в Мінську.

Так, за словами Сайдіка, ситуація в зоні конфлікту на сході України поліпшується, але становище все ще незадовільне. Він також зазначив, що контактна група та представники окремих районів Донецької та Луганської областей України заявили про свою прихильність повному дотриманню режиму припинення вогню.

Також Сайдік висловив надію, що у майбутні великодні свята ці домовленості будуть дотримуватися.

«У зв'язку з наступаючим святом Великодня жителі Східної України повинні мати можливість спокійно і безпечно відвідувати церкви і кладовища. Це справді необхідно, щоб люди мали можливість спокійно провести великодні свята», - додав він.

Нагадаємо, тристороння контактна група підтвердила прихильність рішенню про повне дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.