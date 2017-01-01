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    В ОБСЄ за вихідні нарахували близько 900 вибухів на Донеччині

    • Сьогодні, 20:32
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    26 лютого спостерігачі задокументували 80 вибухів

    Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що за вихідні дні зафіксувала у Донецькій області близько 900 вибухів.

    Про це йдеться у звіті місії за вихідні, опублікованому сьогодні.

    «Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, включаючи понад 700 вибухів 25 лютого та понад 200 вибухів 26 лютого, у порівнянні з більш ніж 1200 вибухами 24 лютого у Донецькій області», - заявили спостерігачі.

    «У Луганській області 25 лютого СММ зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню, зокрема понад 200 вибухів, тоді як 24 лютого було зафіксовано близько 150 вибухів», - йдеться у звіті.

    В той же час 26 лютого спостерігачі задокументували 80 вибухів.

    «Спеціальна моніторингова місія зафіксувала у цілому 116 вибухів, що, за оцінкою місії, були спричинені артилерійськими снарядами, та 64 вибухи, що, як вважають спостерігачі, були спричинені мінометними снарядами у західних та північних частинах Луганської області 25 та 26 лютого», - стверджується у звіті.
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