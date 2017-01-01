В ОБСЄ зафіксували катафалки на кордоні з Росією

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За останні дні два похоронних фургони з РФ заїхали в Україну

У місії ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску, заявили про перетин українсько-російського кордону похоронними фургонами.

Про це йдеться у звіті місії з 22 по 28 лютого.

«Протягом звітного періоду спостережна місія бачила дві «швидкі», які перетинали кордон між Україною і Росією і два похоронних фургона», - заявили в місії.

Перший похоронний фургон був помічений 22 лютого на пункті пропуску Донецьк, він перетнув кордон з Росії в Україну о 16.00. Другий фургон був помічений 27 лютого на пункті Гуково. Транспортний засіб мав українські номерні знаки і перетнув кордон в Україну о 16.35. На фургоні був напис «Реквієм» російською мовою.

Нагадаємо, в ОБСЄ також попередили про «весняне загострення» на Донбасі.