В ОБСЄ закликали сторони подбати про безпеку спостерігачів на Донбасі

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Голова СММ ОБСЄ Україна Ертурул Апакан

Пройшло менше трьох тижнів з моменту, коли автомобіль ОБСЄ наїхав на вибуховий пристрій

Безпека неозброєних цивільних спостерігачів ОБСЄ, а також цивільного населення на сході України має бути пріоритетною для сторін конфлікту на Донбасі

Про це заявив голова СММ ОБСЄ Україна Ертурул Апакан, передає прес-служба ОБСЄ.

Він зазначив, що минуло менше трьох тижнів з моменту, коли автомобіль ОБСЄ зіткнувся з вибуховим пристроєм, в результаті чого був убитий спостерігач СММ і двоє поранено.

«Потрібно не більше обіцянок, а більше виконання вже існуючих обіцянок. Без виправдань і без зволікання», - заявив Апакан.

Він розповів, що після інциденту Місія вжила пом'якшувальні заходи для того, щоб захистити «чоловіків і жінок, які сміливо продовжують свою роботу в умовах підвищеної небезпеки та непередбачуваної ситуації». Заходи стосуються обмеження патрулювання на асфальтобетонних та бетонних поверхнях, а також скорочення моніторингової території.

Раніше повідомлялося, що 6 травня, в ОБСЄ заявили про те, що на окупованій території Луганської області спостерігачка ОБСЄ зазнала сексуальних домагань з боку чоловіка, «озброєного автоматом АК-47».

Очільник СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан закликав бойовиків не допустити повторення сексуальних домагань до спостерігачів.

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

Держдеп США закликав Росію використати свій вплив на бойовиків для розслідування інциденту.

Генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр повідомлив, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі почала розслідування інциденту з підривом автомобіля місії.

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

Заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг розповів, що загиблий був громадянином США, ще двоє поранених – громадяни Німеччини і Чехії.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Міністерство зовнішніх справ України впевнене, що підрив на території окупованої Росією Луганщини автомобіля Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів.