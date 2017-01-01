В ОБСЄ закликали захистити життєво важливі об’єкти інфраструктури на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертурул Апакан

Апакан заявив, що спричинені конфліктом пошкодження водоочисних споруд, хімічних заводів становлять серйозну загрозу для навколишнього середовища

В ОБСЄ закликали конфліктуючі сторони на Донбасі докласти всіх зусиль для захисту життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури регіону.

Із таким зверненням виступив голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертурул Апакан з нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища у Facebook.

На його думку, захист об’єктів цивільної інфраструктури є важливим не лише для добробуту тих, хто живе в Донецькій і Луганській областях, а й з огляду на те, що спричинені конфліктом пошкодження водоочисних споруд, хімічних заводів і сільськогосподарських підприємств становлять серйозну загрозу для навколишнього середовища.

«Пошкодження будь-якого з цих об'єктів може призвести до екологічної катастрофи, що ще більше ускладнить скрутне становище багатостраждального населення з обох боків лінії зіткнення. Сьогодні, у Всесвітній день охорони навколишнього середовища, я закликаю сторони докласти всіх зусиль для захисту цих життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури і, таким чином, зберегти довкілля», - зазначив Апакан.