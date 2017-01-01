В очікуванні траншу МВФ: Нацбанк передав фонду уточнені макроекономічні показники

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Необхідність уточнення макроекономічних показників бюджету України виникла через блокування торгового сполучення з непідконтрольними територіями на Донбасі

Національний банк України передав уточнені макроекономічні показники бюджету до Міжнародного валютного фонду для прискорення виділення чергового траншу Україні.

Про це сьогодні, 28 березня, під час брифінгу у Харкові сказав міністр соціальної політики України Андрій Рева.

«Вчора (27 березня) Національний банк заявив про те, що погодили нові макроекономічні показники. Вони доведені тепер до Міжнародного валютного фонду. Ми тепер чекаємо на те, що ці показники буде взято до відома і відповідне рішення про виділення чергового траншу з'явиться в порядку денному Міжнародного валютного фонду і буде прийняте відповідне рішення», – сказав Рева.

Він нагадав, що необхідність уточнення макроекономічних показників бюджету України виникла через блокування торговельного сполучення з непідконтрольними територіями на Донбасі.

«Ми зазнали серйозних економічних збитків. Коли ці збитки стали очевидними, то ті домовленості, яких ми досягли з Міжнародним валютним фондом, вимагали уточнення макроекономічних показників. Тому Міжнародний валютний фонд взяв паузу», – сказав Рева.

Як повідомлялося, МВФ оновив графік засідань ради директорів на поточний тиждень, згідно з яким засідання з приводу виділення Україні чергового траншу в розмірі 1 млрд дол., яке раніше було заплановане на 20 березня, було відкладено.

У Міжнародному валютному фонді заявили, що незабаром призначать нову дату засідання ради директорів щодо виділення Україні чергового траншу, а перенесення попереднього засідання, запланованого на 20 березня, не є чимось незвичайним і зумовлене необхідністю уточнення деталей програми співпраці.

За інформацією Мінфіну, перенесення засідання ради директорів МВФ щодо України зумовлене необхідністю уточнення макроекономічних показників внаслідок запровадження торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки і оборони.