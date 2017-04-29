В Одесі 2 травня тимчасово перекриють центральні вулиці

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Схема обмеження руху

Тимчасове обмеження руху вводиться на період з 07:00 до 22:00

В Одесі 2 травня будуть перекриті ряд центральних вулиць. Про це повідомляє МВС у Twitter.

«До уваги мешканців та гостей Одеси! 2 травня з 07:00 до 22:00 вводиться тимчасове обмеження руху в районах Соборної площі та Куликового поля», - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, СБУ розпочинає працювати в Одесі у посиленому режимі.

Раніше голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов пообіцяв жорстку реакцію влади на можливі провокації протягом першої декади травня.