В Одесі 2 травня тимчасово перекриють центральні вулиці
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Схема обмеження руху
Тимчасове обмеження руху вводиться на період з 07:00 до 22:00
В Одесі 2 травня будуть перекриті ряд центральних вулиць. Про це повідомляє МВС у Twitter.
«До уваги мешканців та гостей Одеси! 2 травня з 07:00 до 22:00 вводиться тимчасове обмеження руху в районах Соборної площі та Куликового поля», - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, СБУ розпочинає працювати в Одесі у посиленому режимі.
Раніше голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов пообіцяв жорстку реакцію влади на можливі провокації протягом першої декади травня.
До уваги мешканців та гостей Одеси! 2 травня з 07:00 до 22:00 вводиться тимчасове обмеження руху в районах Соборної площі та Куликового поля pic.twitter.com/8J1GiuB5Rr— МВС України (@MVS_UA) April 29, 2017