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    В Одесі 2 травня тимчасово перекриють центральні вулиці

    • Сьогодні, 19:59
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    Схема обмеження руху
    Схема обмеження руху

    Тимчасове обмеження руху вводиться на період з 07:00 до 22:00

    В Одесі 2 травня будуть перекриті ряд центральних вулиць. Про це повідомляє МВС у Twitter.

    «До уваги мешканців та гостей Одеси! 2 травня з 07:00 до 22:00 вводиться тимчасове обмеження руху в районах Соборної площі та Куликового поля», - сказано в повідомленні.

    Нагадаємо, СБУ розпочинає працювати в Одесі у посиленому режимі.

    Раніше голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов пообіцяв жорстку реакцію влади на можливі провокації протягом першої декади травня.

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