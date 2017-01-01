В Одесі активісти «Азову» розмалювали будівлю «Промінвестбанку»
- Сьогодні, 03:49
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«Азовці» стверджують, що банк належить росіянам
Активісти громадянського корпусу «Азов» провели 25 лютого акцію протесту в Одесі біля будівлі «Промінвестбанку» на вулиці Пушкінській. Про це повідомляє місцеве видання Одесса-Медиа.
Учасники протесту облили червоною фарбою вхідні двері банку, палили димові шашки й обклеїли листівками стіни. На стінах будівлі активісти залишили написи «Смерть російським банкам», «Гонтарева, гори в пеклі», «Окупанти», «Закрити!».
На листівках, які розклеювали активісти, зображена вежа Кремля і напис «Промінвестбанк - банк країни-агресора, він буде закритий. Терміново забирайте свої гроші».
За словами глави одеської організації корпусу Олександра Новосельського, Промінвестбанк є російським банком, як і ВТБ, і Сбербанк. Активіст додав, що подібні акції національний корпус проводить по всій країні, але в Одесі така - перша.
Під час проведення акції поліція нікого не затримала.
Як повідомляв «Главком», одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого