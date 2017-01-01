В Одесі активісти «Азову» розмалювали будівлю «Промінвестбанку»

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Фото: Одесса-Медиа Протестувальник

«Азовці» стверджують, що банк належить росіянам

Активісти громадянського корпусу «Азов» провели 25 лютого акцію протесту в Одесі біля будівлі «Промінвестбанку» на вулиці Пушкінській. Про це повідомляє місцеве видання Одесса-Медиа.

Учасники протесту облили червоною фарбою вхідні двері банку, палили димові шашки й обклеїли листівками стіни. На стінах будівлі активісти залишили написи «Смерть російським банкам», «Гонтарева, гори в пеклі», «Окупанти», «Закрити!».

На листівках, які розклеювали активісти, зображена вежа Кремля і напис «Промінвестбанк - банк країни-агресора, він буде закритий. Терміново забирайте свої гроші».

За словами глави одеської організації корпусу Олександра Новосельського, Промінвестбанк є російським банком, як і ВТБ, і Сбербанк. Активіст додав, що подібні акції національний корпус проводить по всій країні, але в Одесі така - перша.

Під час проведення акції поліція нікого не затримала.

Як повідомляв «Главком», одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого