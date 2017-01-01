В Одесі біля нічного клубу розстріляли чоловіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Біля чоловіка зупинилася машина, з якої зробили шість пострілів

Сьогодні, 20 березня, в Одесі невідомі поранили з вогнепальної зброї чоловіка 1985 року народження. Інцидент стався біля нічного клубу Jennifer на Люстдорфській дорозі, 96а.

Біля чоловіка зупинилася машина Daewoo, з неї зробили шість пострілів.

«Стріляли з бойової зброї. Потерпілого госпіталізовано з проникаючими пораненнями тіла. Оголошено план «Сирена» - розшук озброєних злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку», - повідомили «Думській» в поліції.

За даними правоохоронців, стрільбі передувала перепалка, тобто це не замах на замовне вбивство.