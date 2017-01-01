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    В Одесі біля нічного клубу розстріляли чоловіка

    • Сьогодні, 14:22
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    Біля чоловіка зупинилася машина, з якої зробили шість пострілів

    Сьогодні, 20 березня, в Одесі невідомі поранили з вогнепальної зброї чоловіка 1985 року народження. Інцидент стався біля нічного клубу Jennifer на Люстдорфській дорозі, 96а.

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    «Стріляли з бойової зброї. Потерпілого госпіталізовано з проникаючими пораненнями тіла. Оголошено план «Сирена» - розшук озброєних злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку», - повідомили «Думській» в поліції.

    За даними правоохоронців, стрільбі передувала перепалка, тобто це не замах на замовне вбивство.

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