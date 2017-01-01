В Одесі демонтували пам’ятний камінь радянському маршалу Жукову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пам'ятний камінь встановили прихильниками забороненої Комуністичної партії

Камінь було встановлено напередодні прихильниками забороненої Комуністичної партії

В неділю ввечері громадські активісти Одеси змусили владу прибрати пам’ятний камінь радянському маршалу Георгію Жукову.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Камінь на проспекті, який донедавна носив ім’я радянського воєначальника (зараз це проспект Небесної сотні - ред.) було встановлено напередодні прихильниками забороненої Комуністичної партії.

На мармуровому камені був надпис російською мовою: «тут буде встановлено пам’ятник маршалу Перемоги, герою Радянського Союзу Г.К. Жукову від вдячних ветеранів та жителів міста-героя Одеси за підтримки ГК КПУ».

Після суперечок активістів з поліцейськими на місце події близько опівночі прибули комунальники, за допомогою техніки вони демонтували камінь.

До слова, 2 травня 2017 року, у треті роковини загибелі Ігоря Іванова, який боровся за українську Одесу, активісти встановили у місті меморіальну дошку патріотові